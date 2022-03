Según Salud, ya no se podrá maquillar pasantía médica

“Ahora se dice que no hay seguridad sobre si un alumno hizo o no su práctica, eso ya no va a poder existir. Ellos tienen que transparentar ese proceso, si no, no se les va a emitir esa constancia”, avisa.

Esto impedirá que en el corto a mediano plazo las instituciones ingresen más estudiantes a un campo de práctica de lo que declara en los papeles. “Si el alumno no está en nuestro sistema no va a tener constancia de práctica. Entonces, se va a tener que transparentar el ingreso de los estudiantes en un 100% porque, si no, no tendrán su constancia, si no están en el sistema”, afirma.

Cortaron el teléfono, asevera, con los directores de salud que llaman a comentar que las autoridades de equis institución educativa quieren hacer práctica. “Y les decimos, tenemos convenio con ellos, pero en Ciudad del Este, no en Concepción. Pero, quien quiera hacer trampa va a buscar muchas formas, pero con el sistema informático no se podrá hacer eso”, asegura.

A su vez, le explicaron –dice– al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) que Salud no da exclusividad. Hay instituciones formadoras cuyos alumnos en ciertos años están usando las Unidades de Salud de la Familia (USF) –todas están a disposición– y después, cuando deben hacer ginecoobstetricia van al Hospital San Pablo, y así. “La idea, inclusive, es asesorar a la institución formadora a cómo organizar sus rotaciones en los servicios públicos”, señala.

También la cartera sanitaria emitió el año pasado una resolución por la cual autoriza a la Dnhers a realizar verificaciones in situ. “Es decir, podemos llegar, caer y ver si estudiantes que realmente están en convenio están ingresando o no”, advierte.

Descentralizado. Por lo demás, la Dnhers llevó a cabo una reorganización de los campos de práctica. Aprovechando la pausa que hubo durante los meses de cuarentena se procedió a la depuración de los espacios de instrucción del Ministerio de Salud Pública (MSP) a nivel país. Así, lo primero que se hizo fue una descentralización de estos sitios de práctica.

Caballero explica que antes –en especial en los años previos a la pandemia– se tenía la impresión de que los campos de práctica estaban saturados y no cabía un alfiler en los hospitales. Eso es verdad, dijo. Pero esa situación se daba debido a que todo estaba centralizado en los hospitales regionales y/o distritales.

“Recibimos pedidos de las instituciones formadoras, que se agarran del decreto presidencial que eliminó las medidas sanitarias para volver a ingresar todos como estábamos. Y la respuesta es no. Nosotros vamos a seguir regulando ese ingreso para tener el control de los que están ingresando en nuestros campos de práctica”, recalca.

El sistema público de salud tiene una capacidad para campos de práctica bastante elevada. De un total de 1.402 establecimientos de salud, al 2020 están disponibles una cantidad de 728 campos de práctica, distribuidos en los diferentes niveles de atención.

“Antes se centralizaba mucho en ciertos hospitales, sobre todo en los de las fronteras porque faltaba justamente ese fortalecimiento de la rectoría para organizar nuestra casa”, lanza. Ahora, se descomprimió todo porque la pandemia les dio esa oportunidad. “Las instituciones quieren forzar a regresar como estaban, pero ahora el Ministerio tiene el riel de esa situación”, culminó.



educación superior bajo lupa



No va a haber forma de que la institución formadora meta sus estudiantes sin conocimiento del Ministerio.

Dra. Cristina Caballero,

directora de la Dnhers.