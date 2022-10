Según Salomón, pleno debe decidir si informe va a FGE

Se excusó de dar una postura respecto al contenido, alegando que todavía no tuvo tiempo de dar una lectura, y solo fue por los medios.

“Un compromiso de la comisión directiva es que los 45 senadores lo analicen, después pasar a la prensa”, manifestó.

“Si hay moción que este informe se presente a la Fiscalía debe pasar necesariamente, para que una mayoría apruebe esta decisión”, dijo.

“Si es que integrantes de comisión así lo requieren pasará por el pleno”, acotó.

“Ellos pueden de por sí enviar informes a donde quieran, pero es una cuestión de la comisión”, dijo sobre la CBI.

Aseguró que si se decide viajar a EEUU, todos costearían de manera personal y no implicaría gasto del Estado, pero que necesitaban autorización del pleno del Senado.

“Es un informe amplio. Me he enterado de algunas cuestiones a través de la prensa. Tengo que leer detenidamente para ver el alcance. Creo en la seriedad de la investigación. No tengo posición definida. No tuve tiempo de leer”, reiteró varias veces.

“Según un sector de la prensa, evidentemente afecta a algunas personas. Es una cuestión muy seria, no puedo hacer una acusación. Estoy representando a una institución. No puedo dar posición definida”, replicó. Fue consultado sobre la exoneración de HC por el caso Messer en Brasil y alegó “enhorabuena”.



El pleno debe decidir si se decide presentar (el informe) ante la Justicia o la Fiscalía, y si se va a viajar también.



Óscar Salomón,

titular de Congreso.