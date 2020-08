Según Osorio, pacto sería perjudicial si es solo para impunidad

“Entiendo que si esta unidad es para llevar adelante esta crisis para enfrentar la crisis sanitaria se justifica, pero si es solo para pactar impunidad sería muy perjudicial para el partido. La ANR necesita de una autocrítica y un saneamiento interno con vistas a lo que se viene en el 2023 y para seguir teniendo chances de ser alternativa electoral, si bien se requiere dejar de lado los enfrentamientos políticos a fin de normalizar a situación política y social del país”, expresó.

Manifestó que en las próximas semanas se irá viendo si el pacto es por el bien del país o es solo un pacto de impunidad. Sostuvo que también la oposición debe dejar de lado los ataques por una cuestión meramente electoralista.

“No se puede generalizar o atacar y defender a todos porque o si no también le hacemos daño a la institucionalidad. La gobernabilidad es importante, no podemos tener un Gobierno que este con un cháke permanente. El diálogo no solo debe ser en nuestro partido, sino también en la oposición. La oposición debe dejar de lado los ataques que tienen tinte electoral, solo buscan atacar al Gobierno por su agenda electoral y eso no es bueno. La gente está sufriendo mucho y eso es un tema muy delicado”, sostuvo. Tanto Honor Colorado como Añeteté anunciaron semanas atrás un pacto de unidad en el marco de la Operación Cicatriz entre estos dos movimientos.