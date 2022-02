Según la Capasu, el incremento de los combustibles aún no tiene incidencia

“Hasta ahora no hay todavía nada. Espero que no”, manifestó. Estimó que los proveedores ya estarán calculando los costos con esta situación.

Adelantó que van a alertar, en su momento, si los productos llegarán a subir de precio. “Así funciona esto. Esperemos que no se produzca. No puedo decir lo que vaya a pasar, pero ojalá no ocurra”, enfatizó.

Sborovsky dijo que este incremento de los combustibles se da justo en la antesala del inicio de las clases en las instituciones educativas. “De todos modos, por suerte, aún no hay incidencia. Eso es categórico”, remarcó.

IINEVITABLE. Por otra parte, los antecedentes señalan que el encarecimiento de los productos de la canasta básica fue inevitable cada vez que se produjeron aumentos de precios de los combustibles.

El año pasado se produjeron cuatro incrementos de las naftas y del gasoil, pero que no incidieron solo en la tarifa del pasaje de transporte público (aumentaron el subsidio).

Todos los demás productos básicos, especialmente, los alimentos (frutihortícolas y carne) tuvieron incrementos.

Asimismo, en el sector formal estiman que la suba de los combustibles también alentará el contrabando, teniendo en cuenta que la diferencia de precios apunta a crecer.

En zonas fronterizas con la Argentina, la nafta súper y el gasoil tienen un precio menor de entre 1.500 y 2.000 guaraníes con el precio local. Esto aumentó las ventas de combustibles de contrabando en puestos informales.