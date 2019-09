Según CBI, Ejecutivo conocía firma de acta y negociado de la energía

Agregó que en el Poder Ejecutivo, de acuerdo con el testimonio del ex titular de la ANDE Pedro Ferreira, “estaban de acuerdo” con el acta.

“En la sala estaban el ministro de Hacienda, el presidente y el vicepresidente, y allí el enlace de la venta de energía iba a ser José Rodríguez”, manifestó Ayala.

Además se decidió volver a convocar a algunas personas afectadas en el tema. De acuerdo con un calendario tentativo, las próximas reuniones serán el 16, 17 y 18 de setiembre.

Los convocados por la Comisión Bicameral serían Osvaldo Román Romei, quien se desempeñó como consejero de la Itaipú Binacional; Mónica Pérez, ex directora financiera de Itaipú. También serán llamados el general Luis Verón; el ex director técnico José Sánchez Tillería, y el ex canciller nacional senador Luis Castiglioni. También volverá a comparecer el firmante del acta, Bernardino Hugo Saguier, ex embajador paraguayo en Brasil, y Pedro Ferreira, ex presidente de la ANDE.

También Ayala adelantó que la investigación arroja aparente responsabilidad del vicepresidente Hugo Velázquez, dentro de la línea de la venta de energía, pues quedó salpicado por el abogado José Joselo Rodríguez, quien hablaba en su nombre en torno a las negociaciones de la firma Leros, interesada en la energía paraguaya vía ANDE.

“Da la impresión que está más en el negocio de la venta de la energía”, dijo Ayala con respecto al vicepresidente.

ESQUIVO. Por el lado del oficialismo, el senador Rodolfo Friedmann no quiso profundizar acerca de cuál va a ser el dictamen que firmarán tras la conclusión de la investigación. Sobre su posición en torno a quién es el responsable, respondió con una pregunta: “¿Responsable de qué?”.