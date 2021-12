Según Cancillería, encuentro de mandatarios sigue en pie

Recordemos que el pasado 24 de noviembre, tras reunirse con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, Abdo Benítez confirmó que expuso la postura paraguaya sobre la tarifa, y también detalló que hablaron sobre la revisión del Anexo C de Itaipú, pero sin avances. No se anunció ningún acuerdo sobre la tarifa de Itaipú, y se sabe que hasta ahora no cierran los números a nivel técnico. Por esto, ambos mandatarios, como altas partes contratantes de Itaipú, se reunieron por primera vez para ver la posible salida política al precio de la tarifa, pero las conversaciones quedaron “en cuarto intermedio”, según informó Abdo.

Aquella vez se adelantó que la próxima reunión será el 13 de diciembre en Carmelo Peralta, ocasión que se aprovechará para colocar la piedra angular del futuro puente entre la citada ciudad de Alto Paraguay y Puerto Murtinho (Brasil), y se firmará el contrato e iniciarán las obras.