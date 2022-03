Sedeco solicita lista de estaciones de servicios adheridas a protesta

Juan Marcelo Estigarribia, presidente de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario ( Sedeco ), dijo a Monumental 1080 AM que la institución remitió una nota el jueves Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicio y Afines (Apesa).

A través de la misiva solicitaron la lista de cuáles son las estaciones de servicios y los emblemas adheridos que "colgaron mangueras" contra el subsidio del Estado los combustibles de la empresa estatal Petróleos Paraguayos (Petropar).

El sector privado comenzó la medida de fuerza el jueves reduciendo los horarios de sus servicios de 06:00 a 14:00 por tiempo indefinido.

Estigarribia manifestó que la solicitud es en virtud a garantizar el derecho de la información de los consumidores y usuarios.

No obstante, afirmó que la medida "es un poco peligrosa" porque puede generar algún tipo de caos o preocupación de consumidores que necesitan de combustible para distintas actividades.

Sedeco realizó un recorrido en la víspera y constató que no todas las estaciones de servicios del sector público están adheridas.

"El espíritu no es tener carácter punitivo. Si ellos no nos proveen hoy (la respuesta) vamos a hacer una reiteración y ahí podemos abrir un procedimiento por obstrucción o porque no están colaborando en el pedido que estamos haciendo", señaló el titular de Defensa del Consumidor.

Este viernes, el Poder Ejecutivo promulgó la ley que establece un subsidio por un plazo máximo de 90 días para el gasoil común y la nafta de 93 octanos que vende Petropar y excluye a todo el sector privado.