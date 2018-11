Sectores del Senado quieren aplazar hasta marzo paquete de impuestos

Es que la mayoría de los sectores en el Senado admiten esa tendencia y se suma el ministro de Hacienda, Benigno López, quien no cree conveniente la suba de tributos.

Los que promueven el aumento de estos impuestos son algunos liberales, el Frente Guasu y el PDP (Partido Democrático Progresista). Los que abiertamente se muestran en contra son los colorados, liberales en mayoría y Patria Querida.

Fue el titular del Congreso, Silvio Ovelar, quien anunció la postura del ministro de Hacienda y mencionó la posibilidad de la postergación. “La intención es que el Senado pudiera postergar y convocar a una mesa de diálogo con los productores, y fijar una fecha para llevar adelante una reforma integral en marzo”, manifestó Beto Ovelar. Refirió que a criterio de Hacienda, pese a los vaivenes de la región, Paraguay tiene un régimen equilibrado.

“No convendría hacer modificaciones parciales que podrían dañar el consumo y afectar el empleo”, fue el discurso que utilizó Ovelar, que es la misma postura con la que los empresarios rechazan el proyecto. Sostuvo que el presidente Mario Abdo Benítez es muy sensato en el manejo de las finanzas. “Siempre ha creído que las reformas muy radicales podrían romper el equilibro”, indicó.

Su correligionaria Mirta Gusinky anunció que pediría a las comisiones asesoras la postergación del tratamiento de los impuestos.

Enrique Bacchetta, líder de bancada de Añetete, sostuvo que son demasiados temas impositivos para una sola sesión, y cree que hubo apresuramiento de sus colegas. Admitió que se trata de luchas históricas, pero que particularmente está en contra del impuesto a la soja.

El liberal Blas Lanzoni abiertamente dijo que no acompaña ningún tipo de impuesto, y cree que es el Ejecutivo el que tiene que tomar las riendas.

El luguista Hugo Richer sostiene que no se puede seguir postergando el estudio del impuesto a la soja, que fue aprobado en general y nunca tratado en particular. Sugirió a los productores sojeros que se pongan los pantalones frente a las multinacionales, y cuestionó que los grupos económicos no quieran pagar ni un guaraní en impuestos.