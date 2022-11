Sector de autopartes exporta por USD 250 millones anuales a través de maquila

Al mismo tiempo, este sector cumplió un papel vital en la generación de nuevos empleos y en la actualidad cuenta con más de 6.000 empleados directos, y que sirve para muchos jóvenes como el primer empleo, además de una escuela de aprendizaje, gracias a las constantes capacitaciones que brinda a su personal que permite el mayor avance del sector.

“Varios son los factores que contribuyeron con la permanencia de las empresas en el Paraguay, una de ellas sigue siendo el régimen en sí, el Acuerdo Auropartista con el Mercosur, así como la digitalización de los procesos, entre otros”, expresa Paredes.

Con relación a las exportaciones, la presidente de la Aiap, remarcó que estas dependen estrictamente de la mayor cantidad de proyectos asignados a las empresas por las matrices, aunque el crecimiento económico de Brasil podría ser fundamental para aumentar las ventas de las marcas del vecino país para las que se fabrican en Paraguay.

En otro orden, Paredes comentó que la Asociación de Autopartes se conforma de empresas cableadoras, o sea, de arneses para vehículos de diversas marcas, así como también provee las partes de cuero para vehículos ensamblados en los vecinos países.

“Por lo general, trabajamos en un sistema just in time, que nos permite tener una logística particular dinámica, utilizando todas las modalidades de carga, tanto en importaciones como exportaciones”, dijo.