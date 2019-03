Secretario de EEUU amenaza a Rusia por su papel en Venezuela

El jefe de la diplomacia de EEUU, Mike Pompeo, acusó ayer a Rusia de agravar las tensiones en Venezuela con su presencia militar para apoyar al régimen de Nicolás Maduro y advirtió que Washington no permanecerá de brazos cruzados.

“EEUU y los países regionales no se quedarán de brazos cruzados mientras Rusia exacerba las tensiones en Venezuela”, dijo Pompeo a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, durante una llamada telefónica ayer, informó el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Robert Palladino. “La continua inserción de personal militar ruso para apoyar el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela corre el riesgo de prolongar el sufrimiento del pueblo venezolano que apoya abrumadoramente al presidente interino Juan Guaidó”, dijo. Pompeo llamó a Rusia a cesar su comportamiento no constructivo y sumarse a los países que buscan un futuro mejor para el pueblo venezolano, añadió.

golpe de estado. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Lavrov, acusó ayer a EEUU de tratar de organizar un golpe de Estado en Venezuela, pero no aludió a la llegada de militares rusos a Caracas. En una entrevista con su homólogo estadounidense Mike Pompeo, Lavrov “remarcó que los intentos de Washington de organizar un golpe de Estado en Venezuela y las amenazas dirigidas a su Gobierno constituyen violaciones de la Carta de la ONU y una injerencia no disimulada en los asuntos internos de un Estado soberano”, señaló el Ministerio. Lavrov no hizo ningún comentario a este respecto.

nuevo apagón. Un nuevo apagón afecta este lunes varias regiones de Venezuela, incluida Caracas, casi 20 días después de que se produjera un masivo corte eléctrico que mantuvo paralizado al país por una semana, reportaron usuarios de Twitter.

La electricidad se fue a las 13.20 locales en buena parte de Caracas y, según numerosos usuarios de Twitter, el apagón también afecta a grandes ciudades del oeste, como Barquisimeto y Barinas.

En Maracaibo, capital del petrolero estado Zulia, los internautas aseguran que el servicio es inestable, y que la luz va y viene. En Caracas, los semáforos no funcionan y las redes telefónicas están colapsadas, así como el servicio de internet. Los venezolanos han recurrido a la etiqueta #SinLuz para reportar los cortes en Twitter. La oposición atribuye la crisis eléctrica al abandono de la infraestructura y la corrupción.