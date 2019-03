Se volvió imposible atender de urgencia a enfermos en Boquerón

Según el gobernador Darío Medina, es necesaria esta declaración para disponer de manera más rápida de los recursos necesarios, que serán direccionados exclusivamente a poner en condiciones varios caminos de ingreso a las poblaciones chaqueñas.

Pero la prioridad es la zona de Gral. Díaz, donde se encuentran varias comunidades indígenas que están aisladas, porque no tienen camino.

Asimismo, con esta emergencia vial se estarían poniendo en condiciones varios caminos de la zona ribereña del Pilcomayo como así también el acceso a las comunidades de Pycasu, Siracua, Segunda Trinchera hasta Nueva Asunción por la ruta internacional Carlos Antonio López.

Debido a la gran cobertura de reparación de caminos que tiene el departamento, el jefe departamental manifestó que acudirá a los municipios para usar sus maquinarias. Asimismo, dijo que con la liberación de fondos se podrán reparar algunas máquinas que están descompuestas, para así ponerlas al servicio de la obra.

La falta de caminos repercute en todos y de diferentes maneras. Así, en la zona de La Chaqueña, la pobladora Nirma Servín manifestó que no pueden salir por tierra hasta un centro de abastecimiento; por lo tanto, deben racionalizar todo esperando que mejoren las condiciones climáticas.

Asimismo, ante la falta de acceso por tierra, atender casos de emergencia en salud es prácticamente imposible en las condiciones actuales. El director regional de Salud, Silvio Yudis, dijo que casi no hay nada que hacer, salvo vía aérea, pero que lastimosamente aún no tienen un convenio con las Fuerzas Aéreas. No obstante, las unidades de salud que se encuentran en las zonas afectadas tienen los medicamentos necesarios y personal capacitado, refirió.

Según una denuncia de la organización Tierra Viva, existen unas 70 comunidades indígenas en el Departamento de Presidente Hayes que resisten a las continuas lluvias viviendo en campamentos de carpas de hule. Refiere que bajo esas precarias carpas subsisten niños, niñas y adultos mayores faltos de toda asistencia humana y, especialmente, de salud, que tiende a agravarse como consecuencia del mal clima y las inundaciones.