Se viene un domingo sin lluvias, clima ideal para disfrutar al aire libre

Este domingo, los amigos y familias podrán compartir un asado al aire libre, porque no hay probabilidades de lluvia.

La mínima en Asunción y Gran Asunción será de 18° C, mientras que las temperaturas máximas oscilarían entre 25° C y 29° C en todo el territorio nacional.

Recién para el próximo lunes 5 de junio se prevé un aumento en las probabilidades de lluvias, especialmente al oeste del Chaco y suroeste de la Región Oriental, de acuerdo con Meteorología.

El clima del domingo será ideal para realizar actividades al aire libre, como salir a correr, comer un asado en el patio de la casa o simplemente para disfrutar de los rayos del sol que aportan al cuerpo la tan necesaria vitamina D.