“Se siente bien marcar en un clásico”

“Estoy muy contento por el gol, se siente muy bien marcar en un clásico. Pero uno no sabe qué hacer en ese momento cuando ve que vienen todos tus compañeros para abrazarte”, indicó el joven volante de Olimpia, Richard Sánchez, refiriéndose a su gol a Cerro en el clásico Nº 300 del fútbol paraguayo, en el triunfo por 2 a 0. Fue en charla con Fútbol a lo Grande, Monumental 1.080 AM.

En la semana previa, periodistas le recordaron al Cachorro que ya marcó un gol en un clásico (fue el 21 de mayo del Apertura 2017, en victoria por 2 a 0), pero que hace rato no lo hacía: “No se me estaba dando la oportunidad para patear al arco. Los rivales no dejaban espacio en la zona donde me suelo mover. Esta vez se me presentó una y aproveché. Por suerte pude marcar”.

Ese instante lo calificó así: “¡Qué lindo momento! Meter un gol en un clásico es muy lindo y se lo dedico a mi familia y a la hinchada de Olimpia que siempre apoya”.

por todo. En lo que respecta al desarrollo del juego, Sánchez indicó que en el primer tiempo hicieron bien las cosas, que generaron varias chances y llegaron al gol. Pero aceptó que en la complementaria “se nos complicó porque no pudimos tener el control del balón para jugar y defendernos como lo hacemos siempre”.

Dejó en claro que el objetivo franjeado es “el bicampeonato y la Copa Paraguay. Este equipo tiene una mentalidad ganadora y no queremos regalar nada. En Olimpia siempre hay que apuntar a ganar títulos”.

enfocado. “Estaba muy atento a todo lo que estaba pasando con el tema de mi transferencia a Independiente. Pero no se dio y ahora mi cabeza está en Olimpia, en recuperar mi nivel”, finalizó.