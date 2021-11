Se repite otra magra campaña

La pésima campaña que solo registra dos triunfos (ambas ante Venezuela) ubica al equipo paraguayo en la octava plaza con 12 unidades, muy lejos de procesos anteriores, en donde el equipo a esta altura del certamen se ubicaba en zona de clasificación.

LA SEGUNDA PEOR CAMPAÑA. El proyecto Qatar 2022 es la segunda peor campaña de Eliminatorias, solo superada por Brasil 2014, en donde la Albirroja culminó en la última posición, aunque en esa oportunidad el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol era Juan Ángel Napout, quien se encuentra en Estados Unidos cumpliendo una condena por un caso de corrupción en su época de dirigente.

Muy lejos en la memoria queda lo que fue la estupenda campaña para Sudáfrica 2010, con Napout como presidente y Gerardo Martino al frente como entrenador. La Albirroja marchaba en una segunda cómoda posición a puntos de asegurar el boleto al Mundial.

MAL MANEJO, MUCHOS CAMBIOS. La presidencia de Robert Harrison está marcada desde hace tiempo por mal manejo y cambios tardíos.

Su gestión de 6 años en el cargo totaliza a 6 entrenadores, todos sin alcanzar el 50% de rendimiento al frente de la Albirroja.

El de mayor crédito fue Eduardo Berizzo, recientemente cesado, mientras que el bochorno más humillante ocurrió con el colombiano Juan Carlos Osorio, que dirigió un solo partido sin completar con lo pactado, dejando en ridículo a Harrison y toda su cúpula, que lo presentó como el reconstructor de la Albirroja. En 6 años, Harrison solo consiguió clasificar a 2 Mundiales Sub 17, quedando fuera en Sub 20, Sub 23 y Absoluta siempre.