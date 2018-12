Se recaudará apenas el 21% de lo estimado en impuesto inmobiliario

“Nosotros estamos trabajando de cerca con ellos (municipios) para darles un mayor apoyo en cuanto a la construcción de institucionalidad fiscal y fortalecimiento de su administración tributaria”, dijo a ÚH.

Las municipalidades están obligadas a regularizar la situación de los inmuebles, es decir, definir correctamente cuáles son urbanos y cuáles son rurales. Esto, según Ruiz Díaz, permitirá que los ciudadanos paguen de manera justa el impuesto inmobiliario.

Mencionó que se tienen casos de comunas dentro del Departamento Central que tienen zonas de características eminentemente rurales, pero que por un fin recaudatorio, cobran el impuesto inmobiliario por metros cuadrados y no por hectáreas, como en este caso debería ser.

Por ley, los municipios están obligados a cobrar el impuesto inmobiliario conforme a lo que disponga Catastro.

La Ley 5513/2015 establece el sistema de avalúo. La ley dice que si un inmueble se encuentra en la zona urbana, para determinar la base imponible se tiene que tener en cuenta el suelo aumentado su valor según tenga asfaltado, empedrado, o bien, que no esté pavimentado.

“La suma del valor total del suelo más el valor total de las construcciones representa la base imponible sobre el cual se aplica el 1% del impuesto inmobiliario”, explicó.

RURALES. Si el inmueble se halla en zona rural, el avalúo se hace por hectárea, no por metro cuadrado y no incluye ningún tipo de mejoras.

“En el caso de los inmuebles rurales el avalúo es simple y se hace por hectárea, no se incorporan las mejoras que se hayan hecho, o no se incorpora tampoco el tipo de calle que bordea el inmueble. En el 2019 vamos a trabajar fuertemente con los municipios para que regularicen la situación de sus inmuebles porque ellos tienen que promover el cambio de padrón a cuenta corriente, porque si tiene padrón para nosotros quiere decir que no está integrado en nuestros registros como un inmueble urbano”, expresó.

Si un inmueble está en la zona urbana, pero tiene como nomenclatura padrón va a tener que ser avaluado por hectárea. La ley también le encarga al SNC que cada año comunique la variación de los valores de la base imponible de los inmuebles que son afectados para el cobro del impuesto inmobiliario.

La Ley 5346 del año 2014 establece que si un inmueble está registrado en Catastro, quien lo ocupa, por más de que no tenga la titularidad dominial, en otras palabras el título de propiedad, debe pagar impuesto.

IPC se toma en cuenta para valor de inmuebles

La Ley 125 establece que el valor de los inmuebles se ajustará con base en la variación porcentual que sufra el Índice de Precio al Consumidor (IPC) publicado por el Banco Central del Paraguay (BCP) en los 12 meses previos al 1 de noviembre de cada año. El BCP ya comunicó que para el año entrante la variación del IPC es del 4,1%. Este año, todos los inmuebles fueron ajustados a una tasa del 4,9% en relación a lo que estaba vigente en el 2017. Por ejemplo, hoy un inmueble de Asunción ubicado sobre asfaltado, tiene un valor de G. 95.331 el metro cuadrado. Si el inmueble es de 12x30 son 360 metros cuadrados y se multiplica 360 por 95.331. Si no hay construcción, esa es la base imponible y sobre eso se grava el 1% del impuesto inmobiliario. Ese suelo en el 2018 valía G. 95.331, ahora valdrá G. 99.240.