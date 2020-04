Se realizará una evaluación cada 21 días para tomar nuevas medidas

“El concepto de cuarentena inteligente conlleva en sí acciones muy dinámicas. Eso significa que a partir de aquí vamos a tener acciones que pueden avanzar en acciones de mayores libertades, pueden detenerse o incluso pueden retroceder”, expresó durante la presentación el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni.

A partir del 4 de mayo se pondrá en vigencia este nuevo concepto para evitar la propagación descontrolada del coronavirus y de esa manera propiciar el paulatino regreso de la actividad en el país. “Cada 21 días vamos a proponer a la ciudadanía algunas medidas en distintas fases. Vamos a iniciar los cambios los días lunes y vamos a presentar un informe sobre lo hecho”, especificó Mazzoleni.

Expresó que no sería una buena idea levantar las restricciones en la frontera en estos momentos. “Primero tenemos que fortalecernos internamente, ver cómo se comportan las primeras medidas de la cuarentena inteligente y a partir de ahí hacerlo. No me parece prudente. Y sobre todo en cuanto y en tanto no estén armonizadas en la región las posturas y abordajes en torno a la pandemia”, expresó.

Con respecto a la situación de Brasil, donde se han registrado 52.995 casos y 3.670 muertes hasta ayer, el responsable de la cartera sanitaria expresó preocupación por lo que ocurre en el vecino país. A ello se suman las conexiones a través de una frontera seca muy amplia.

“Me parece fundamental que haya la mayor armonía posible en las medidas entre los países para poder salir airosos, sobre todo en fases más evolucionadas de la epidemia”.

Informes. Reveló además que todos los indicadores, como cantidad de personas en terapia intensiva, internados y quienes consultaron al 154 por sospechas de Covid-19, también serán dados a conocer la población. Este informe se realizará los jueves para saber qué paso se dará dentro de la cuarentena inteligente.

El ministro de salud enfatizó que la sociedad debe asumir lo que se conoce como vida Covid-19. Esto consiste en aún con la flexibilización deben seguir presentes las medidas de prevención. Principalmente entre ellas el lavado de manos.