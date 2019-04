“Se puede reactivar una parte de la economía que está deprimida”

El traslado de una gran masa (trabajadores, estudiantes, funcionarios, etc.), que ingresa a Asunción o sale de ella, se da en medio de un ambiente cada vez más caótico. Se suma el hecho de que instituciones educativas, comercios y entes públicos arrancan la jornada casi al mismo tiempo –la mayoría de las veces muy temprano– para culminar el día en horas en que el rito es similar para miles de almas que salen de la ciudad cansadas y sin ganas de ocupar otro horario del día para el ocio o el entretenimiento. Se pierde así la oportunidad de aprovechar algunas horas para ir a algún local gastronómico, participar de eventos o presenciar presentaciones, ir al teatro, etc. El día, en definitiva, se circunscribe a un horario laboral no coordinado ni bien administrado, que lleva a muchos ciudadanos a una vida ajetreada y sin el disfrute normal que se da en cualquier otra capital, a criterio del analista económico Amílcar Ferreira. El mismo presentará el miércoles de esta semana un proyecto de ley para establecer horarios escalonados de inicio y finalización de actividades en los ámbitos público, privado y educativo. Última Hora conversó con el referente, quien analizó el impacto económico beneficioso que tendría su propuesta.