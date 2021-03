Se precisan menos parches y más pavimentos en condiciones en el país

La situación se agrava aún más luego de cada lluvia, ya que se forman enormes baches a causa de que los asfaltos carecen de pavimentación con materiales resistentes. Según el ingeniero Rodolfo Segovia, director de Caminos Vecinales del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), urgen menos parches en los tramos principales que tienen más tráfico y se necesita la implementación de un buen desagüe pluvial en las ciudades. Consideró que Central está en la situación más crítica.

El experto comentó que desde la entidad están ayudando a los municipios con trabajos de bacheo de las calles más deterioradas. “Estamos trabajando en la reparación, en el bacheo de todas las calzadas que se encuentran en malas condiciones, entre ellas se encuentra la Avda. Avelino Martínez en la ciudad de San Lorenzo, también en Lambaré, en Luque, Areguá, parte de San Antonio, Guarambaré. Tuvimos unos inconvenientes que ya fueron solucionados dentro de este periodo de tiempo que se declaró en estado de emergencia”, refirió Segovia.

INFRAESTRUCTURA. El ingeniero señaló que el presupuesto que tienen destinado para el mantenimiento no es una inversión alta. “Es muy poco lo que se incluye en el presupuesto 2021 para las obras de mantenimiento y no es suficiente como para cubrir nuestras rutas principales y menos todavía en estos casos de emergencia. No tenemos monto para la emergencia vial, estamos trabajando exclusivamente con el presupuesto general de la parte de mantenimiento que nos dan anualmente, proyecto que ya a largo plazo se ejecutaría”.

Por otra parte, alegó que se está haciendo el estudio de un proyecto de obras para una franja de protección de cauces. “Este es un trabajo mucho más complicado y necesitamos de un proyecto ejecutivo, no ir haciendo parches nomás, porque en los cauces de los arroyos bien sabemos también que la gente se instala mucho en las zonas aledañas de estos cursos hídricos y con ello sabemos que apeligran esas construcciones”, añadió.