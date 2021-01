Se posterga etapa de reemplazo de bolsas

En este contexto, refirió que la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) admitió que no podían comprar bolsas biodegradables de las industrias, debido a que el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN) no puede certificar estos tipos de bolsas porque aún no tiene la norma correspondiente.

“Falta la norma paraguaya. Está constituido un comité de normas que establece de acuerdo al peso que va a transportar la dimensión de la bolsa, la resistencia y cuál es el gramaje y lo fina y gruesa que debe ser la bolsa; en cuánto tiempo se degrada y qué producto se vuelve abono y es biodegradable”, recalcó el viceministro.

Añadió que los fabricantes tienen que cumplir a futuro la norma y ajustar sus maquinarias para la producción. Luego deben pedir al INTN que certifique su conformidad para poner el sello en las bolsitas.

Indicó que parte del pago se destina también a hacer inspecciones aleatorias a la calidad de los productos.