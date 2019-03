Se pone en marcha el torneo Apertura de fútbol femenino

Compiten 15 equipos en dos ruedas de todos contra todos. La ceremonia inaugural será en el Arsenio Erico, previo al duelo entre Libertad Limpeño vs. Guaraní (16.15).

Otros duelos para hoy: Cerro Porteño vs. Nacional (Parque Azulgrana, 15.15), UAA vs. Santaní (Lambaré, 15.15), Olimpia vs. Gral Díaz (Adrián Jara, 16.15), Sol vs. San Lorenzo (Luis A. Giagni, 16.15).

Mañana en Parque Guasu: Capiatá vs. Luqueño (10.15) y Gral. Caballero vs. Independiente (15.15). Libre: River.