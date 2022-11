Se nota la mano de obra y eso transmite un panorama alentador

El orientador argentino no mueve el tablero y prefiere seguir avanzando de cara a las próximas clasificatorias implementando la misma base con la que viene trabajando, satisfecho con el rendimiento en la mayoría de los ensayos, sea fecha FIFA o no. Su listado prácticamente no tiene modificaciones y explicó también que las ausencias de algunos obedecen a lesiones, a lo que no quiere exponerlos. Entre las caras nuevas resalta el nombre de Ramón Sosa de Gimnasia y Esgrima de La Plata, quien no pudo estar en ocasiones anteriores por problemas de tiempo para la documentación. El viaje de la escuadra nacional está previsto para pasado mañana, atendiendo que el miércoles es el choque ante Perú. En lo que va del año el estratega dirigió cinco amistosos, en junio por Fecha FIFA ante Japón cayendo 4-1, posteriormente y siempre en Asia, Paraguay igualó ante Corea 2-2 en una de las mejores exhibiciones de juego, en el cual Barros Schelotto consideró una producción elevada. Luego, en agosto, no siendo fecha FIFA, se le ganó a México 1-0 aunque ambas selecciones no contaron con dotación completa. El último antecedente de este año fue en setiembre con victoria ante Emiratos Árabes 1-0 y luego el empate ante Marruecos 0-0. El resumen consigna que la Albirroja en amistosos ganó dos, empató la misma cantidad y perdió un solo encuentro. Más allá de los números ya hemos mencionado que el equipo va encontrando el formato desde el fondo y eso es más que destacable. Hoy día practica un fútbol dinámico con las piezas bien puestas en campo y encarando una línea ya establecida. Rescatamos esto con muy buenas señales para lo que viene. No se descarta, lo dijo el mismo DT, que antes de las Eliminatorias (hasta ahora para marzo) se puedan protagonizar dos amistosos más que serían ideales para ajustar a fondo el contenido futbolístico de nuestra Selección. Los rivales en turno, Perú y Colombia, están en una etapa similar debido a la ausencia en la cita cumbre. Los incaicos, bajo la dirección del criollo Juan Reynoso, vienen de protagonizar dos cotejos, ante México, cayendo 1-0, y frente a El Salvador, con victoria 4-1. En tanto, los cafeteros de la mano de Néstor Lorenzo enfrentaron a Guatemala, triunfando 4-1 y venciendo a los aztecas 3-2. Menos tres A pocos días de la inauguración de la Copa del Mundo y contando con Ecuador como protagonista del puntapié inicial midiendo a Qatar, su Federación recibió la información dada por el TAS (Tribunal Arbitral) que para las próximas Eliminatorias entrará con un saldo de menos tres puntos y una multa de 100.000 francos suizos, por la situación que se había planteado con Byron Castillo y que generó una gran polémica como la propia manifestación de Perú y Chile denunciando ante la FIFA la alineación irregular del mencionado jugador. Incluso, una de estas asociaciones, la Roja, solicitaría una indemnización de 10 millones de dólares al considerar injusta la determinación y quedar fuera del evento mundialista. En tanto, la sanción que vendrá para Ecuador pasa a un segundo plano, puesto que la mente está puesta en el 20 de noviembre cuando enfrente al anfitrión en Al Bayt. Esta será para este país su cuarta participación en la mayor cita del fútbol, contando como antecedentes el 2002, 2006, 2014 y ahora. De las tres intervenciones, la más resaltante fue la de Alemania, cuando llegó a octavos de final. En los otros casos se fue en primera vuelta. Cuenta pendiente No se puede escapar la expectativa que genera Lionel Messi de cara a lo que viene. Con sus 35 años probablemente esta sea su despedida en copas del Mundo, por eso los ojos del planeta observarán el desenvolvimiento del número uno. El recuento habla de finales, pero no de títulos, salvo la última Copa América donde venciera en la final a Brasil por 1-0 en el Maracaná. Esta es una nueva oportunidad para el astro argentino, que conoció de frustraciones en marcadas presencias, como el Mundial de Brasil disputado en 2014 cuando perdiera la final ante Alemania por 1-0 en tiempo suplementario. En ese partido Messi fue una de las figuras más destacas del compromiso, desarrolló un fútbol de altísimo nivel, malogrando su selección brillantes oportunidades de gol, aunque finalmente no alcanzó. La repercusión de esa derrota fue tremenda y el objetivo quedó incompleto. Posteriormente, por las Copas América 2015 y 2016, la primera en Chile y la segunda en Estados Unidos, volvió a la decepción de más finales perdidas. Ahora y con una madurez total en lo profesional, el capitán argentino va en busca de la asignatura pendiente. El debut está marcado para el 22 cuando enfrente a Arabia Saudita en Lusail. Messi, en Qatar, es un capítulo especial. Cosas de brujería Hablando de estrellas, Sadio Mané, de Senegal, campeón de la Copa Africana y segundo en la votación del Balón de Oro, hoy día lastimado, pasó a ser noticia por lo que se presagiaba una ausencia debido a una lesión. El delantero está en la lista de 26 y aunque parezca insólito los medios dan cuenta que se recurrió a la brujería para recuperarlo a tiempo. Si no aparece de entrada lo hará en el tercer partido de la primera fase cuando mida a Ecuador, el 29 de noviembre. Los rituales comenzaron a dar sus frutos.