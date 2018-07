"Se negociará la voluntad popular por un lugar en Yacyretá", dice Godoy

Godoy abordó el tema del ofrecimiento recibido por Nicanor de parte del presidente electo Mario Abdo Benítez , de integrar el equipo de transición en Yacyretá, diciendo que todavía no hay una designación. “Tenemos que ver si se consuma”, explicó.

Mencionó que primeramente se debe saber si el ex presidente es senador vitalicio o electo y proclamado. Sobre todo, teniendo en cuenta que “un sector del Añetete se opuso a que él y Cartes juren, porque creen que debe ser solo senador vitalicio”.

“La pregunta hay que trasladar a los que no apoyaron el juramento de Nicanor. Hay que ver si le van a prestar el acuerdo”, insistió.

Agregó que, de consumarse la asignación de Nicanor, “claramente se negociará la voluntad popular por un lugar en Yacyretá”, informó el periodista de Última Hora Roberto Santander.

El nuevo panorama en torno a Duarte Frutos se dio el fin de semana cuando el presidente electo Mario Abdo Benítez confirmó que ofreció al ex presidente el cargo de encabezar el equipo de transición en la EBY.

Esta situación despertó el malestar en el sector cartista del Partido Colorado por, supuestamente, "canjear su banca por la binacional".

Por su parte, Duarte Frutos aún no confirmó si aceptará el ofrecimiento o no, en tanto insistió que no dejará de litigar por su banca en el Senado; a pesar del ofrecimiento del cargo.