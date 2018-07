Se les avisó con tiempo...

Se les advirtió muchas veces, pero siguieron adelante. Lo único que importaba era caer bien al poder. A esa sumisión se fueron agregando jueces de distintas instancias. Hubo 17 muertos, pero nunca dieron respuesta a una pregunta elemental: ¿quién mató a quién? La absurda acusación de “tentativa de homicidio” fue cambiada sobre la hora por la de homicidio consumado, despojando a los abogados defensores de la posibilidad de argumentar contra la nueva carátula.

Con una investigación tan malintencionada como esta, era natural que no se supiera qué pasó en Curuguaty. Eso sí, se pretendió dar por cerrado el caso condenando a algunos campesinos a muchos años de cárcel. Aunque algunos de ellos –si no todos– no hayan disparado un tiro. Eran chivos expiatorios de un caso judicial escandalosamente politizado. Felizmente hubo ciudadanos que no bajaron los brazos e intentaron impedir esa injusticia. Es gente que durante seis años ha hecho de todo, con los medios que estaban a su alcance. Y que hoy festeja esta histórica sentencia.

Solo que... justicia no hubo. A lo sumo, se impidió una injusticia. Nunca sabremos que pasó en Curuguaty, pero hay culpables de esta barbaridad. Jalil Rachid, los fiscales que lo sucedieron y los jueces que prevaricaron deben ser enviados al Jurado de Enjuiciamiento. El daño que produjeron es inmenso. Y no me refiero a los seis años de prisión de los campesinos ni a la destitución de Lugo. Estoy pensando en el daño a la verdad histórica y a la institucionalidad de la República. Daño de cuya existencia tenían plena conciencia desde el comienzo y que les importó muy poco. No pueden decir que no fueron avisados.