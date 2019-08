En charla con , de la 106.9 FM, Samaniego se refirió a la jugada y a la demora que dio paso a especulaciones, como que apelaron a la imagen televisiva, algo totalmente prohibido. “Solo tardamos en confirmar con mis compañeros, porque yo quería que estén seguros en lo que me estaban diciendo. Si yo no reanudaba el juego, tenía todo el tiempo para cambiar la decisión porque el reglamento me ampara”, dijo.

“Entre Eduardo Cardozo y el línea de fondo (Serafini) tomamos la decisión. De vez en cuando es importante aclarar lo que se diga en el campo de juego. Lo importante es que se hizo justicia por más de que se tardó varios minutos”, añadió.