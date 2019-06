Se duplicó la cantidad de consultas por depresión, ansiedad y estrés

“El porcentaje de gente que recibe asistencia por trastorno mental ha crecido paulatinamente en estos últimos cinco años. Cada vez es mayor y lo que está registrado son aquellos que han podido consultar. No se puede desconocer que también hay una gran cantidad de personas que no tienen oportunidad de consultar”, expresó.

La titular de la dependencia de Salud precisó que las asistencias son principalmente por cuadros depresivos, de ansiedad y estrés. También, en una menor proporción, por aprendizaje en niños, que son enviados a psicólogos o psicopedagogos.

“Las consultas vienen progresando y son más de 100.000 anuales solo en servicios de hospitales regionales y centros de salud pública”, señaló.

La funcionaria explicó que las cifras de la cartera de Salud no representan cifras completas a nivel nacional, ya que existe una gran cantidad de personas que no pueden acudir a los servicios y porque existen otros que no se computan (IPS, Hospital Militar, Centro de Adicciones).

“Estas cifras no significan la cantidad de personas con trastornos mentales de un país, sino que significan las que llegan y tienen un diagnóstico”, mencionó.

En comunicación con Radio Monumental 1080 AM, Mendoza también destacó que actualmente existe una gran cantidad de profesionales de salud mental, lo que demuestra el aumento de la consulta y también el incremento de profesionales que pueden atender.

Según especialistas, entre un 70% y 80% de las consultas médicas que se realizan actualmente son por enfermedades de salud mental.

Esta situación representa una gran preocupación para los médicos, porque los cuadros aparecen mayormente en personas que se encuentran en edad productiva, entre 25 y 50 años.

Los pacientes, generalmente, acuden por malestares en el estómago y la cabeza cuyas causas no se encuentran, son sometidos a varios análisis, hasta que, con exámenes psiquiátricos, se concluye que pertenecen a cuadros de estrés, ansiedad u otros trastornos mentales.