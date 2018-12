Se despide con juveniles

Para este duelo, el conjunto local apostará por el equipo titular, mientras que la visita presentará un onceno bastante alternativo y juvenil, teniendo en cuenta que ya dio licencia a sus principales figuras, luego de jugar y perder la final de la Copa Paraguay.

La base. Ramón Coronel, Sergio Vergara, Hugo Quintana, Hernesto Caballero y Fernando Cardozo son los jugadores que tienen mayor rodaje dentro del equipo que prepara el adiestrador Daniel Garnero.

En la portería estará Pedro González, quien tiene un partido en Primera, justamente en la última fecha del Apertura 2018, cuando el Decano superó 4-2 a Nacional. Las principales novedades estarán en la zaga central, donde los juveniles Alex López y José Ojeda están para debutar.

Para ampliar. Más allá de ser un juego para completar el calendario, en el caso de que el Franjeado logre la victoria, ampliará dos récord que estableció esta temporada, dejando la vara más alta. De conseguir los tres puntos, llegará a 105 puntos acumulados en el año y a 32 victorias. Además, superará la línea de los 100 goles. El plantel principal volverá a entrenar el 3 de enero.

45 puntos sacó Olimpia en esta temporada jugando en calidad de visitante. Los mismos se distribuyeron en 13 victorias y 6 empates. Además supo anotar 43 goles.

36 puntos ha sumado el 3 de Febrero en 43 partidos, motivo por el cual fue el primero en descender a Intermedia. Solo ha ganado 7 encuentros, empató 15 y perdió 21 juegos.

Alcaraz firmaría “en estos días”

Antolín Alcaraz se desvinculó de Libertad y todo está encaminado para que continúe su carrera en el 2019 en Olimpia. “Hemos hablado con la gente de Olimpia.

Cuando hablaron conmigo vimos el tema de la desvinculación. Ayer (jueves) quedé desvinculado de Libertad, donde pasé tres años espectaculares, y ahora estamos hablando formalmente con la gente de Olimpia”, explicó Alcaraz a Monumental 1080 AM.

Consultado cuándo cerraría su incorporación al Franjeado, el defensor de 36 años explicó: “Creo que en estos días podríamos firmar con Olimpia. Dos años es lo que me hablaron, al principio, pero de ahí no avanzamos más.

Ahora estamos conversando, seguramente en estos días llegaremos a un acuerdo. Hay que finiquitar lo más rápido posible, antes de las vacaciones, así que no va a demorar mucho”.