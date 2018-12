“Se demostró que hay un esquema que facilita, organiza y habilita el lavado”

La Comisión Bicameral de Investigación sobre lavado de dinero y delitos conexos, atribuidos a Darío Messer y asociados, puso en tela de juicio todo el engranaje financiero del gobierno de Horacio Cartes. Messer, con graves antecedentes en su país (Brasil) por lavado de dinero, pudo tranquilamente pasar desapercibido para todas las instituciones financieras públicas sin activar la alarma. En su etapa final, la Comisión y sus integrantes, entre ellos el senador Jorge Querey, indagan la relación comercial en base a documentos entre Messer y su “hermano del alma”, el ex presidente, quien esta semana presentó argumentos jurídicos para no asistir a la convocatoria de la CBI. Para el senador Querey, el esquema montado por Messer lavó entre USD 40 a USD 60 millones. Aseguró que el país debe demostrar que institucionalmente y mediante la justicia, puede solucionar y castigar a los responsables.

-¿Cómo inició esta Comisión?

-La Comisión se creó en abril de este año y en el proceso de elecciones hubo un parate, para luego ser retomado ya en este periodo parlamentario con una insistencia de parte de la bancada del Frente Guasu de pedir una serie de informes con una petición en la plenaria y allí se termina de constituir la Comisión en Senado. Se esperó a los diputados designen sus representantes. Una vez constituido empezamos por enriquecer con documentación la Comisión, nutriéndonos de pedidos de informes que ya habíamos hecho como parlamentarios.

-¿Cuándo detectan que Messer operaba a gran escala?

-Comenzamos a detectar que algo estaba mal con la documentación existente y las comparecencias y cómo se abre una cuenta de Darío Messer en Ciudad del Este en la sucursal local del Banco Nacional de Fomento en condiciones bastante pobres de identificación del cliente y que era un cliente que en Brasil tenía encima un proceso de investigación muy fuerte sobre lavado de dinero, evasión impositiva y distintos delitos del área financiera. Eso fue a finales de 2011

-¿Cuándo empieza a operar esa cuenta bancaria de Messer y a recibir dinero de paraísos fiscales?

-En el segundo semestre de 2012 es cuando la cuenta ya comienza a operar, es decir, que ya comienza a recibir dinero y de donde recibe dinero esta cuenta, que es girada desde paraísos fiscales, como Luxemburgo e Islas Vírgenes británicas. Otra fuente de recursos que recibe es desde el Brasil. Desde ese hecho sospechoso empieza a configurarse todas las razones por la que tuvo que haber existido lo que en el ámbito financiero es conocido como reporte de operaciones sospechosas. Estas son, por ejemplo, cuentas abiertas en la frontera, cuentas abiertas por extranjeros y las cuentas que reciben dinero de paraísos fiscales y cuyo dinero se distribuye en casas de cambios, en operaciones inmobiliarias, a venta y compra de ganado. Todos estos movimientos no generaron hasta hoy, un reporte de operación sospechosa.

-¿Las instituciones encargadas omitieron o directamente fueron cómplices al no detectar?

-El reporte solo saltó institucionalmente cuando las empresas de Messer como casas de cambio, agroganaderías, inmobiliarias, etc., cambian de rubro y giran a la cuenta de la Casa de Bolsa Puente SA de tal manera que pueda hacer inversiones en el mercado de valores. Recién eso genera un reporte.

-¿Qué papel jugó en todo este proceso Seprelad como órgano rector en materia de prevención de lavado?

-Recién una vez que opera en bolsa el dinero de Messer, Seprelad recibe los primeros reportes entre 2015 y 2016 y recién de ese primer reporte de 2015 recibido en el 2018 se corre reporte a la Fiscalía y no hay una explicación razonable por la cual se haya dilatado tanto tiempo.

-¿Cuánto dinero estuvo circulando ilícitamente?

-Los reportes que tenemos hablan de que la cifra rondaría entre USD 40 y USD 60 millones. Otro dato En el esquema del Lava Jato, un testigo atribuye que el ex gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral lavó USD 5.500 millones, y atribuye ese testigo que USD 1.500 lo hizo a través de Darío Messer y de Paraguay, pero cabe aclarar que son datos de la Fiscalía brasileña.

-¿Qué otras informaciones complementarias dará la Comisión en este tiempo que le queda?

-Tenemos aún biblioratos y biblioratos de documentos para analizar. No obstante, esto requiere de un peritaje mínimo que excede completamente la capacidad de la Comisión. La finalidad de la Comisión es presentar un informe final ante el Congreso y el Senado y un relatorio de lo ocurrido en este asunto.

-¿Qué se infiere luego de que los propios bonos del tesoro hayan sido puesto a disposición de lavadores?

-En todo esto lo que se puede inferir es que existe en realidad algo parecido a constituir un esquema que facilita, organiza y habilita el lavado de dinero.

-En esta investigación ¿qué papel cumple el ex presidente Horacio Cartes?

-Óscar Boidanich, como ministro secretario de la Seprelad, estaba considerado siempre ser convocado porque estaba en el cuestionario que elaboramos, dado que si alguna autoridad debía brindar datos sobre lavado de dinero debía ser la cabeza de la institución. Aún así, hasta hace 72 horas a mí me preguntaban si convocaríamos a Horacio Cartes, y yo respondía que no tenía hasta ese momento algo que preguntarle. Sin embargo, eso cambió con la información brindada por la directora de Inteligencia Financiera de la Seprelad en ese tiempo, de un reporte de inteligencia financiera que citaba al ex presidente como vinculado ya comercialmente con Darío Messer, no solo amistosamente. Y ahora la documentación que amplió la investigación de la Seprelad es muy delicada.

-¿Qué mecanismos van a activar para que Cartes declare?

-Como Comisión tenemos algunos artículos que nos autoriza, o sea, tenemos los instrumentos legales para hacerlo (forzarlo), aunque como organismo político debemos tener prudencia y ser rigurosos en este tema. Aquí quedaron sentadas cosas muy importantes y una de ellas es la atribución que tienen las comisiones. Otro aspecto a destacar es que hay un flujo de información importante que parten de las instituciones y que entran en el contexto de información pública, en base a los cuáles se puede iniciar una investigación seria.

-Al no ser vinculante la conclusión que tenga la CBI. ¿Considera que este tema queda resuelto?

-Por supuesto que no basta con publicitar y exponer el problema. Solo se nos va a tener como país serio si resolvemos esta situación y si se nos ve con la capacidad institucional para resolverlo. Es por eso tan importante tras redactar el informe final, quién va a quedar en el escenario principal de esto y si el Poder Judicial va estar a la altura y si encuentra a los responsables. Si ocurre lo contrario, va a quedar ante el mundo como una institución que no hizo nada.

Perfil

Nombres: Jorge Osvaldo

Apellidos: Querey Rojas

Profesión: Médico

Edad: 57 años

Especialización: Terapia Intensiva Neumotisiología

Cargo público: Gerencia en el gobierno de Fernando Lugo

Cargo actual: Senador nacional