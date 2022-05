Se debilita rápidamente la institucionalidad económica

Esta relativa fortaleza no fue muy difícil quebrar. En los últimos años se han visto casos emblemáticos que muestran que la orden superior y el tráfico de influencia podían impulsar decisiones y acciones escondidas detrás de dictámenes y expedientes cuidadosamente preparados o de argumentos falaces, ya que no se sostenían en la evidencia empírica. O simplemente se cajoneaban o se fingía no ver la irregularidad.