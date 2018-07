Se deben aclarar muy bien las

“Si te faltan 200 o 300 votos, yo te doy... pero si te faltan 5.000 votos, no puedo”, asegura Iturburo en la grabación que tomó estado público. En otro pasaje asegura que el senador del Partido Unace, Jorge Oviedo Matto, le entregaría G. 20 o 25 millones, por recogerle las actas de todo el país “impresas ya y cargadas posiblemente”. También comenta: “si la ANR me ordena proteger los votos colorados, yo voy a tener que proteger los votos colorados”.

La divulgación de la conversación telefónica del alto funcionario con una candidata a diputada por el Departamento Central mereció un tajante desmentido por parte de las autoridades del TSJE, quienes negaron toda posibilidad de fraude, asegurando que el sistema informático que poseen no se puede manipular.

Sin embargo, si es que no se produjo tal irregularidad, como lo sostienen, resulta llamativo que rápidamente hayan decidido no solamente separar del cargo al funcionario y someterlo a un sumario, sino que además el propio director de la Asesoría Jurídica del organismo electoral, Luis Fernando Cabrera, haya presentado una denuncia penal contra Iturburo ante el Ministerio Público, por supuestos hechos de corrupción. ¿Cómo es que afirman que el fraude no se pudo cometer, pero lo denuncian ante la Justicia?

El prestigio que la Justicia Electoral se había ganado en años anteriores actualmente se encuentra en entredicho. No basta con negar la posibilidad de fraude, hay que demostrarlo. Vale recordar las críticas que las misiones de observadores internacionales habían realizado al sistema electoral paraguayo, sugiriendo necesarias reformas. También se podría recuperar el proyecto de ley para guardar por un plazo determinado los boletines de voto, que el presidente Cartes había vetado.

La duda está instalada y debe ser contestada con absoluta transparencia, propiciando una investigación a fondo, despejando todas las interrogantes y, en caso de comprobarse las irregularidades, sancionando ejemplarmente a quienes resulten responsables. Solo de esa manera se podrá recuperar la credibilidad en una institución como el TSJE, que en un momento se presentó como modelo en toda la región.