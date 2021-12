Se baja el telón contemplando el escenario internacional

Retomando el hilo por el encuentro de esta noche y apartándonos de lo que había dicho Prono, presidente del Tribunal, que no es “un juego oficial”, se contrapone al artículo 18 de competiciones oficiales que señala la División de Honor, Copa Paraguay, Supercopa, División Intermedia, Primera B Metropolitana, Primera B Nacional, Primera C, Fútbol Femenino y Promoción por Ascenso o Permanencia. En esto no hay mucho para agregar, sí darle el valor a lo que significa esta nueva disputa entre el campeón de la Copa Paraguay (Olimpia) y el de mejor puntaje entre los que hayan alcanzado el título (Cerro Porteño). La puja no solamente se centra en lo ya remarcado, sino en las propias pasiones de quienes están en campo y el público en las tribunas. No extrañó la gran demanda de entradas para el cotejo a cumplirse en el Defensores. En cuanto hace al 2022, Cáceres del Decano y Arce del Azulgrana ya elaboran el plan a ser desarrollado. Indudablemente, la presencia de Paolorroso como preparador físico del Franjeado será un aporte capital por la gran capacidad del profesional. Ya en Olimpia los directivos habían anunciado bajar los costos del plantel ajustándose a su realidad económica que hoy día le es asfixiante. Por el lado del Ciclón, se manejan nombres por la deserción de Boselli en el ataque. A la vista Para el 20 de diciembre se tiene previsto en la Conmebol el sorteo de etapa inicial de la Libertadores y Sudamericana. Para ello, los primeros en aparecer serán Olimpia y Guaraní, quienes deberán sortear rivales por lograr un lugar en las llaves. La recompensa económica para el instituto de Para Uno es de USD 350.000 en la primera movida y en caso de avanzar embolsará USD 500.000, cifra que ya aseguró la entidad aurinegra. En tanto, Libertad y Cerro de entrada tendrán el aire de 3.000.000 de dólares. Por la Sudamericana los clasificados por nuestro país son Nacional, Sol de América, General Caballero de Juan León Mallorquín y Guaireña, este último con segunda participación. Mientras tanto, General con debut absoluto y con un entusiasmo desbordante, no es para menos, por pisar la cancha internacionalmente 250.000 y un agregado de 1.300.000 por acceder a la categoría principal del fútbol paraguayo. El actual formato de este evento consigna enfrentamientos directos de los equipos de un mismo país salvo Brasil y Argentina. Son ida y vuelta y los que pasan con un beneficio de 900.000 dólares. Hay demasiado en pugna y la responsabilidad es enorme. No se toca Para el próximo año los campeonatos serán a rueda corrida igual que en la actualidad arrancando el 4 de febrero y finalizando el 3 de julio para la primera competencia incluyendo tres adelantos que habría que ver cómo se manejan porque se vienen encima los eventos coperos. Para el segundo torneo se tiene previsto el 15 de julio concluyendo el 13 de noviembre y nada menos que con cinco fechas a mitad de semana. Lo que se quiere evitar es chocar contra el Mundial que tiene el puntapié inicial el 18 de noviembre. Algunos clubes tuvieron la intención de plantear liguilla para hacer un certamen más corto, no logrando mayoría. Lo que se aproxima es muy pesado teniendo en cuenta el calendario ajustado para el 2021. Un mes y un poco más Tema selección todo muy callado y sin ruido. La Albirroja que está al borde de la eliminación de Qatar, aguarda por Uruguay el 27 de enero en Sajonia. A esta altura no creemos que vaya a ser modificada la lista de Barros Schelotto, convocando a los que ya estaban con Berizzo, salvo 2 o 3 excepciones. Su adversario, la celeste aún no nombró al sucesor de Tabárez, los candidatos son Diego Aguirre, Alexander Medina y Diego Alonso quien dirigió a Guaraní y Olimpia. Esta semana la AUF es probable que oficialice al nuevo entrenador donde se enfatiza que la decisión no está relacionada con temas económicos. Lo que hace a la tabla, hay ventaja charrúa sobre la nuestra. El oponente pese a su magra gestión en los últimos partidos totaliza 16 puntos por encima de la Albirroja que está penúltimo con 13. El combo Entre fines de enero y comienzo de febrero, 27 y 1 respectivamente, el calendario establece esta programación: El mencionado Paraguay-Uruguay, Colombia-Perú, Venezuela (con Pekerman como nuevo DT) con Bolivia, Chile-Argentina y Ecuador -Brasil. La fecha siguiente: Uruguay-Venezuela, Perú-Ecuador, Brasil-Paraguay, Bolivia- Chile y Argentina-Colombia. Cumplidas estas jornadas solo restarán dos partidos para cada selección. Hoy los clasificados son Brasil y Argentina ya asegurados, más Ecuador y Colombia. El repechaje lo protagonizará el quinto en la general que hoy es Perú y que estaría enfrentando a un representante de Asia, consignando una vez más que los únicos anotados a la cita cumbre son Brasil y Argentina, los otros citados obedecen a la tabla actual.