Se agrava crisis financiera con el fantasma del default en Argentina

El revés electoral del oficialismo en los comicios del 11 de agosto derivó en un terremoto en los mercados de bonos, y acciones y en la plaza cambiaria, con el peso desplomándose, pese a las intervenciones del Banco Central y la ya elevadísima tasa de referencia de la política monetaria. En solo tres semanas, Argentina perdió algo más de 10.000 millones de dólares de reservas, que rondan los 56.000 millones de dólares, una sangría que en parte se explica por las divisas volcadas por el Banco Central al mercado para tratar de estabilizar el tipo de cambio.

Otra buena porción se aplicó a la cancelación de deudas. Por la crisis, la tasa de renovación de la deuda de corto plazo emitida por el Tesoro cayó drásticamente del 88 al 10%, aumentando la presión sobre los compromisos de pago del país. Ante este escenario, el Gobierno anunció el miércoles que aplazaba entre 3 y 6 meses los vencimientos de títulos de corto plazo en manos de inversores institucionales, compromisos que alcanzaban 10.000 millones de dólares hasta finales de año.

Para el economista Ramiro Castiñeira, economista jefe de la consultora Econométrica, la decisión supone un “default selectivo” porque no se cumplirá el contrato con el acreedor (aunque no habrá quita de capital ni intereses, no se pagará en la fecha pactada) y porque no alcanza a toda la deuda, sino solo a parte de ella. “Optaron por resguardar las reservas, que no son infinitas. Buscaron llevar tranquilidad al stock de reservas a costa de declarar un default técnico”, dijo el experto.

Las medidas del Gobierno van más allá: buscará también alargar los plazos de pago de la deuda de mediano y largo plazo con acreedores privados mediante una ley del Parlamento, para los bonos emitidos localmente, y con una negociación, para los títulos bajo jurisdicción extranjera.

CONTROL DE CAPITALES. El Banco Central anunció ayer que las entidades financieras deberán solicitar autorización a ese organismo antes de girar al exterior sus utilidades, la primera medida de control de capitales que toma Argentina en medio de la crisis económica.

El Gobierno afirmó que la calificación de cese de pagos selectivo para su deuda impuesta por la agencia Standard & Poor’s (S&P) es solo por un día. El jueves la calificadora bajó la nota para la deuda argentina de corto plazo a “D” desde “B”, luego de que Argentina anunciara su decisión de aplazar entre tres y seis meses los vencimientos de títulos de deuda de corto plazo emitidos por el Tesoro argentino y que están en manos de inversores institucionales.

La agencia Fitch Ratings también calificó la deuda soberana argentina en “default restringido (RD)”. En tanto, el peso argentino se depreció 7,05% y la bolsa cayó 7,74 al cabo de la turbulenta semana en la que el gobierno no consiguió reconquistar la confianza de los mercados. Ayer, la moneda argentina se depreció 1,64% y terminó la semana con un tipo de cambio de 61,55 pesos por dólar.

Salario mínimo sube 35%, “insuficiente” para sindicatosEl salario mínimo en Argentina subirá 35% en tres cuotas, decidió ayer el Gobierno al no llegar a un acuerdo en la reunión del Consejo de Salario, y algunos sindicatos que asistieron al encuentro tacharon la medida de no ser suficiente, debido a la crisis que azota al país. El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, laudó esta tarde para fijar el salario mínimo, con una subida del 35%, en tres tramos: 13% a partir de agosto, 12% en setiembre y 10% en octubre, confirmaron fuentes oficiales. El mínimo haber mensual pasaría de 12.500 pesos (200 dólares, según valores actuales), tal y como se acordó en agosto del año pasado, a rondar los 16.800 pesos mensuales (unos 270 dólares). EFE