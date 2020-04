Se agotó la paciencia

En diálogo con Fútbol a lo Grande por la 1080AM, expresó su preocupación por las medidas que están tomando los clubes con sus jugadores. “La paciencia ya se ha agotado. Cómo un club va presupuestar a un plantel de acuerdo a los resultados obtenidos durante la competencia”, expresó.

“Eso ya no puede pasar, ya no va pasar. Si no están al día no va a comenzar el torneo”, sostuvo en relación a que se formalice el escenario de pago de salarios. “Todos los futbolistas están de acuerdo y lo haremos oficial en forma presencial, de manera activa”. Delgado finalizó criticando duramente: “Gral. Díaz y Luqueño son clubes inaceptables, por la manera reiterativa con la que vienen manejándose desde hace años”.