Sawatzky y Durand impulsaron la ley de pavimento rígido

Los impulsores de la Ley 5841 de pavimento rígido, que obliga al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a construir rutas de cemento, son los ex diputados Cornelius Sawatzky, Dany Durand y Luis Larré.

Sawatzky, uno de los proyectistas de dicha normativa, comentó ayer a este diario que la mencionada legislación fue apoyada por el entonces presidente de la República, Horacio Cartes, y el ex titular de la Industria Nacional de Cemento (INC), Jorge Méndez.

Además, enfatizó que el ex titular del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, siempre estuvo en contra de dicha ley, debido a que no se cuenta con el cemento suficiente en el país para implementar la regulación. Lamentó, asimismo, que el ministro Arnoldo Wiens haya manifestado que el MOPC no está en condiciones de implementar la ley que impulsaron e instó a que se tenga en cuenta la normativa para construir rutas más duraderas.

Dijo que hace pensar que no se quiera importar cemento para la construcción de caminos, pero que sí se importan todos los insumos para los pavimentos flexibles. Agregó que, justamente, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, tiene una empresa que se dedica a la provisión de asfalto, que se vería afectada si se optan por otras opciones como el cemento.

Según la ley de pavimento rígido, en las obras viales programadas para cada ejercicio fiscal, el MOPC queda obligado al planeamiento, programación, presupuesto y contratación de la construcción de rutas con pavimento rígido en un 15% en el primer año de vigencia de la ley, lo cual se cumplió en agosto del año pasado. En el segundo año, la implementación debe abarcar al 20% (2019) de las obras viales a ejecutarse, en el tercer año en un 25% (2020) y en el cuarto año un 30% (2021), de modo a sustituir el asfalto parcialmente.