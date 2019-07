Sasá vuelve a festejar tras baja producción

COSTAS. El técnico argentino Gustavo Costas (56 años) debutó en Guaraní y perdió de local 1-3 ante River. En su primer ciclo, en el Clausura 2001 había debutado con victoria sobre Libertad por 1 a 0, luego tuvo 4 derrotas seguidas (0 a 1 vs. Cerro Porteño, 0 a 1 vs. Colegiales, 0 a 2 vs. San Lorenzo y 0 a 1 vs. Cerro Corá). Tiene 62 partidos en el Aborigen: 24 ganados, 12 empatados y 26 perdidos.

Estos son los DDTT que pasaron por Dos Bocas en los últimos años: Daniel Garnero: Clausura 2016 – Clausura 2017 (campeón); Sebastián Saja: Apertura 2018; Fernando Burgo: Apertura 2018; Juan Azconzábal: Apertura 2018 – Clausura 2018; Gustavo Florentín: Clausura 2018 – Apertura 2019 (campeón Copa Paraguay) y Costas: Clausura 2019.

2º DE ALEXIS. El volante Alexis González debutó con la camiseta de Nacional y marcó el primer gol ante Sol. El ex Cerro Porteño, Luqueño y Capiatá suma 126 PJ (1 con Nacional) y 2 goles en total (1 con Nacional). Debutó con Cerro el 28 de septiembre de 2011, Gral. Caballero ZC 2– Cerro 4, 10ª fecha del Clausura. DT de Cerro: Mario Grana.

SILVIO EMOCIONA. Silvio Torales (27 años) marcó el viernes ante Guaraní en su partido Nº 241 (19 con River) y 32 goles (5 con River). El volante debutó con Nacional el 20 de febrero de 2010, empate 0 a 0 vs. Olimpia, 5ª fecha del Apertura. DT de Nacional: Éver Almeida.

“IVÁN” CUATRO. Iván Villalba (24 años) suma 73 PJ (54 con Sol de América) y 4 goles convertidos en total (3 con Sol). Debutó con Rubio Ñu el 8 de julio de 2016, Guaraní 1 – Rubio Ñu 0, 1ª fecha del Clausura. DT de Rubio Ñu: Mario Jara.