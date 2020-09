Sasá no deja de pensar en los penales

Santiago Salcedo, goleador histórico del fútbol paraguayo, hoy en Guaireña, sigue pensando en los dos penales errados ante Guaraní, algo que nunca vivió. “Eso de errar dos penales, nunca me pasó (...) Me despierto pensando en los penales, desayuné pensando en eso, me duele, pero digo que es para bien, porque me gusta el fútbol, me sigue interesando, es un incentivo”, dijo Sasá en charla con FALG. En su carrera, Salcedo tiene 39 penales ejecutados; 31 convertidos, 4 atajados, 3 pegaron al poste y 1 fue afuera. Sasá (39 años) suma 147 goles en el fútbol paraguayo.