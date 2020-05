Santiagueños piden transparencia en gestión municipal tras denuncia de ediles

“Hay varias irregularidades en la administración. La empresa a la cual representé presentó la oferta más baja, unos G. 100 millones de diferencia, y se le dio a la firma con la oferta más alta, expresó Fabián Acuña, uno de los organizadores de la movilización.

Asimismo, dijo que el secretario de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Comuna, cuyo salario no supera el sueldo mínimo, supuestamente es propietario de una estancia y una casa grande.

Entretanto, indicó que los concejales habían denunciado recientemente al intendente por estafa, clonación de documentos y lesión de confianza, además de rechazar la ejecución presupuestaria del año 2019.

“Todo esto merece ser aclarado, por esto convocamos a la ciudadanía”, remarcó.

Por su parte, el secretario de la UOC, Édgar Romero, señaló que la Municipalidad cuenta con todos los documentos respaldatorios y en forma personal preparará una demanda por difamación y calumnia contra el ciudadano.

“Quiero decir que la empresa con la cual trabaja este señor no ganó la licitación porque cuatro documentos esenciales no estaban en forma y hasta me ofrecieron una recompensa para ponerle en orden y puedan ganar, cosa a la cual no accedí”, remarcó.

En ese sentido, sostuvo que el Municipio de Santiago recibió todos los desembolsos y que eso es una muestra de que la administración está en orden.

“La estancia que dicen que tengo es una herencia que pertenece a mi padre y a sus hermanos, mi casa la que dicen que es grande fue mediante que mi papá y mi hermano, que son albañiles, me ayudaron; aún debo por los materiales. Presentaré una demanda por difamación y calumnia”, expresó.