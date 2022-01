En ese sentido, cuestionó que todo esté desordenado. "Hay que tener una bola mágica más o menos para saber, yo lo veo todo desordenado (al Partido Colorado)", manifestó en una entrevista a radio Monumental 1080 AM.

Reconoció que lleva alejado de la Asociación Nacional Republicana (ANR) desde hace casi 20 años y desconoce cómo se encuentra el partido, pero que según su perspectiva "el que tiene más trayectoria política es Hugo Velázquez".

Nota relacionada: El año 2022 moverá la estantería política de colorados y opositores

"El que estuvo más en la arena política, digamos, es Hugo. Ahora, Santiago Peña no era luego de mi partido, no lo conozco, es muy joven. La única arena que tuvo fue en el Ministerio de Hacienda, pero cumpliendo otros factores y no un factor político decisivo que pueda manejar la política, ni del Partido Colorado y menos de la nación, creo yo", afirmó el ex mandatario.

Este año estará marcado por la intensificación de las campañas electorales internas de los principales candidatos a ocupar el cargo de presidente de la República, cuya definición se dará al final del año con las internas partidarias simultáneas que se realizarán el 18 de diciembre.

También puede leer: Hugo Velázquez anuncia nuevo movimiento para precandidatura

El movimiento Honor Colorado, con el presidente Horacio Cartes a la cabeza, volverá a intentar ganar la candidatura presidencial de la ANR con la dupla Santiago Peña y Pedro Alliana.

Entretanto, en el oficialismo encabezado por el presidente Mario Abdo Benítez tratarán de potenciar la imagen dañada de su precandidato al sillón presidencial y actual vicepresidente Hugo Velázquez, quien ya se mueve desde su cargo en modo campaña electoral.

Los colorados no solamente elegirán a sus candidatos al Poder Ejecutivo, al Legislativo y a las gobernaciones, sino también elegirán nuevas autoridades partidarias.