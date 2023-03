Santiago Peña elogió los 50 años de dictadura de Stroessner

Según Folha, Peña elogió el hecho de que el "ex dictador (Alfredo Stroessner) fue responsable de más de 50 años de estabilidad en Paraguay" . Con esto, justificó el cumplido que le hizo al ex tirano, cuya dictadura, de 1954 a 1989, estuvo marcada por la corrupción y las violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, quiso atenuar sus dichos, aclarando que sus métodos fueron exagerados y de ninguna manera está a favor de los abusos a los derechos humanos cometidos durante el período.

La respuesta y la defensa al general Alfredo Stroessner generó que el entrevistador le cuestione al candidato de Horacio Cartes sus respuestas, a tal punto que le volvió a consultar: "¿todavía lo defiendes (al dictador Stroessner)?"

“Como verá, Colorado es un partido tan estructurado y fuerte que obtuvo la fuerza para destituir a Stroessner del mando cuando aún había tiempo. Mi elogio se restringe al hecho de que, cuando estuvo en el poder, tuvo un acuerdo político tan fuerte y duradero, sin preocuparse por las sucesiones presidenciales. Esto permitió diseñar políticas de largo plazo y mantenerlas, sin la inseguridad que provoca la política electoral”, aseguró Peña.

Por otro lado, el candidato por la ANR también elogió al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, con quien dijo tener muchas ganas de trabajar.

Igualmente, defendió al Mercosur como instrumento de integración regional ante la voluntad de Uruguay de firmar acuerdos por separado.

Lea más: Embajador argentino en Paraguay descalifica dichos de Santiago Peña

El periódico del vecino país destacó que Santiago Peña, de 44 años, es la nueva cara del Partido Colorado, quien cuenta con la bendición del ex presidente de la República Horacio Cartes. Sobre este ex mandatario actualmente pesan sanciones estadounidenses por denuncias de corrupción, aunque sigue siendo uno de los hombres más poderoso del país, dueño de bancos, tabacaleras y otras empresas.

Esta respuesta de Santiago Peña es duramente criticada, luego de su tropiezo con el pueblo argentino, cuando los trato de “haraganes”, en un encuentro con productores en Itapuá.

"Yo quiero un Paraguay donde no haya gente sin trabajar. Hay mucha gente que no quiere trabajar. Nuestros vecinos acá en la Argentina no quieren trabajar. Es una realidad y eso está mal. No tenemos que llegar a eso", expresó Peña.