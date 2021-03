Santiago Peña desmarca al cartismo de la crisis política del Gobierno

El ex ministro de Hacienda y principal portavoz del cartismo, Santiago Peña.

Las primeras remociones suponen que Mario Abdo busca que la bancada del Movimiento Honor Colorado le siga sosteniendo, evitando que prospere el juicio político en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el cartista Santiago Peña niega que el sector que representa haya tenido parte en la administración del presidente de la República.

"Lo que estamos viviendo es consecuencia de la reacción que venimos viviendo de hace algunos meses, a mí me da mucha pena este resultado que de alguna manera ya había anticipado", vertió el ex ministro de Hacienda y principal portavoz del cartismo en una entrevista con Monumental 1080 AM.

No obstante, mencionó que el Gobierno debe "tratar de sobrellevar la situación y que el presidente debe dar señales claras". "Las señales claras, que son las designaciones", enfatizó.

Peña acotó que hay referentes económicos que pueden mostrar el camino y cómo el gobierno de Abdo Benítez puede llegar hasta el final de su periodo de gestión. "El Gobierno tiene que cambiar esta situación que está viviendo, tiene que encontrar la solución, pero tiene que sobrevivir hasta el 15 de agosto del 2023", indicó.

Asimismo, dijo que Julio Mazzoleni termina dejando la titularidad del Ministerio de Salud por ser "pésimo" como administrador y que en ello no influyó el cartismo. "La crisis es responsabilidad del Gobierno y el hecho de que Honor Colorado haya acumulado mayor peso político creo que habla más del Gobierno que de Honor Colorado", sostuvo.

Para el ex ministro cartista, el oficialismo se encargó de "marcar" la línea que separa a Colorado Añetete, liderado por Mario Abdo Benítez, de Honor Colorado, del ex presidente de la República Horacio Cartes.

Los otros cambios que el mandatario oficializó el lunes fueron al frente del Ministerio de Salud a Julio Borba, en la Unidad de Gestión de la Presidencia a Carmen Marín y como nuevo jefe del Gabinete Civil a Hernán Huttemann.

El senador oficialista Silvio Ovelar anticipó este martes que se realizarán más cambios en el Gobierno para aplacar la crisis política.