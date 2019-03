Así también, aprobaron la antigüedad mínima de cinco años como requisito para aquellos que quieran candidatarse a intendentes, diputados, parlamentarios del Mercosur, presidentes de seccional, convencionales y miembros de la Junta Municipal, Departamental y de la ANR.

Ambas disposiciones frenan al ex ministro de Hacienda, Santiago Peña, quien suena como posible candidato de la división Honor Colorado, liderada por Horacio Cartes, para las próximas municipales. Peña se afilió en octubre del 2016 y no reúne la antigüedad para los próximos años electorales.

Al respecto, el ex titular del Fisco consideró que los cambios representan un retroceso para el partido, atendiendo a lo que se vive dentro de los movimientos políticos a nivel mundial.

Mencionó que esta situación se da por la visión “errada” que tiene el oficialismo, liderado por el presidente Mario Abdo Benítez y que, en efecto, aleja al partido de la sociedad y de los jóvenes.

“Estamos hablando de 650.000 jóvenes que estamos pidiendo que vayan a trabajar y a votar; pero saben que no son aptos para representar al partido. Yo creo que el mensaje es errado, pero son los momentos políticos que nos tocan vivir”, dijo en comunicación con Monumental 1080 AM.

Sin proyecto electoral

Consultado si esta situación lo perjudica como posible candidato a Asunción, Peña refirió que, claramente, el objetivo de los cambios en la convención era que su figura no sea una opción en las municipales, en la elección de autoridades del partido, ni para las elecciones generales del 2023.

Pese a ello, aseguró que no está trabajando en ningún proyecto electoral y argumentó que su decisión de afiliarse al Partido Colorado no tenía un objetivo electoral. No obstante, no descartó algún tipo de candidatura para los siguientes periodos.

“Hay varias interpretaciones sobre las modificaciones, pero yo no he hablado con nadie y no soy candidato de nada. Si se da esa situación –de alguna candidatura– se tendrá que evaluar si lo que decidió la convención cumple con los requisitos que dicen los estatutos y si eso se aplica en mi caso. No es un tema que lo discuto o está entre mis prioridades”, alegó.

Por otro lado, Peña fue consultado sobre la posibilidad de crear un movimiento por fuera de la ANR, a lo que contestó que no recibió ningún planteamiento y tampoco lo considera posible.

“Ni siquiera estoy dispuesto a discutir eso porque mi afiliación al partido no fue con un fin electoral. Yo estoy convencido de que la democracia se construye desde los partidos políticos y mi objetivo no es estar en la administración pública. Estoy convencido de que el país necesita el fortalecimiento de los partidos políticos”, puntualizó.

Situación económica del país

Peña también opinó sobre la administración económica del Gobierno de Mario Abdo y mencionó que actualmente se enfrenta una situación difícil a nivel mundial y regional.

Explicó que la situación actual requiere de una serie de reformas en materia tributaria; de lo contrario, se avizora una inminente crisis económica.

“Necesitamos hacer las reformas, y para eso necesitamos un apoyo y liderazgo político importante. Ahí vamos a ver de qué está hecho Mario Abdo; si va a ser el líder que dice ser, porque un líder no es quien gana elecciones sino alguien que lleva adelante una administración”, resaltó.

En relación a la reforma impositiva, comentó que generar un consenso entre todos los sectores es 100% imposible, por lo que el Gobierno debe ser capaz de explicar y llevar adelante el cambio en beneficio del país.

El Ministerio de Hacienda trabaja en un proyecto de reforma tributaria que deberá presentar al Congreso Nacional. Por su parte, el gremio empresarial cuestiona la iniciativa, ya que no se propone ningún cambio en la calidad del gasto público.