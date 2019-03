Santiago Peña afirma que la convención dio un retroceso

El ex precandidato presidencial del movimiento Honor Colorado, Santiago Peña, conversó ayer con Radio Monumental 1080AM y analizó la convención de la Asociación Nacional Republicana (ANR) del pasado sábado, donde los asambleístas determinaron aumentar de nuevo los años necesarios de afiliación para postularse a cargos electivos y partidarios en el Partido Colorado.

“Creo que es un retroceso del partido sobre una visión muy errada de la realidad, de qué es lo que está viviendo el país, de qué es lo que están viviendo los partidos políticos a nivel mundial, y obviamente esto está muy influenciado por la visión también que tiene el actual oficialismo”, cuestionó Peña, quien se afilió a la ANR recién en el 2016.

Agregó que muchos de los convencionales están tratando de agradar al oficialismo, y hacen una movida que aleja al partido de la sociedad y de los jóvenes. “Estamos hablando de cerca de 650.000 jóvenes, a quienes les estamos pidiendo que vayan a trabajar, que vayan a votar, pero les decimos, ‘¿saben qué?, no son aptos para representar al partido’. Creo que el mensaje es un mensaje errado”, lamentó el ex precandidato presidencial.

Objetivo. El ex presidenciable aclaró que no es abogado ni tampoco hizo el análisis jurídico de la decisión de los convencionales, pero contó que recibió muchos llamados y mensajes en donde claramente le decían que el objetivo es descartarlo en una eventual carrera a las elecciones municipales, partidarias o para las generales del 2023.

“No estoy trabajando en ningún proyecto electoral. Mi decisión del 2016, de afiliarme al Partido Colorado, no tenía un objetivo electoral. Seguiré siendo colorado, seguiré trabajando dentro del Partido Colorado, y gracias a Dios la vida me dio la oportunidad de ser candidato a los 39 años, así que todavía tengo mucho tiempo por delante”, expresó Peña, ex ministro de Hacienda de Horacio Cartes.

Sobre la propuesta denominada Paraguay Primero Santi Peña 2023, dijo que la vio por las redes sociales y la calificó como un sentimiento de la gente. “Es un poco la frustración de muchos correligionarios, al no verse representados por algunos de los dirigentes o por lo que se decidió en esta convención”, manifestó.

Por otro lado, recordó que se afilió a la ANR “convencido de que la democracia se construye desde los partidos políticos”. “Si la vida después me da la oportunidad de ser nuevamente candidato desde el Partido Colorado, lo haré”, subrayó.

Además, defendió la convención de 2011, donde se habilitó a Horacio Cartes para ser candidato por la ANR. “El Partido Colorado no tenía este requerimiento (...), en el 2011 se volvió a las raíces”, dijo.