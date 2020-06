Santa Cruz niega candidatura por HC, pero no la descarta

El futbolista Roque Santa Cruz no descarta ser candidato de Honor Colorado, movimiento liderado por el ex presidente Horacio Cartes, para la presidencia o la vicepresidencia. Fue lo que se supo luego de una charla con radio Monumental 1080 AM. Santa Cruz expresó que nunca le dice no a patear un penal, aunque muchas veces falló, comparando su posible incursión en política con términos futbolísticos.