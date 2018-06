Santa Cruz analiza denunciar a Lea por abandonar a enfermos de cáncer

“Estoy evaluando seriamente hacer una denuncia de esto ante la Fiscalía. En estos momentos ella se va (por el cambio de gobierno). No desembolsó ese dinero y 3.000 millones de guaraníes no es nada para el Estado paraguayo. ¿Cuánta plata se tira en gastos superfluos, bocaditos y otras cosas?”, preguntó. “No le sirven de nada sus títulos de grandes universidades”, acotó, en referencia a Giménez.

Santa Cruz indicó que es muy lastimoso que se deje morir a mucha gente por el cáncer, cosa que le toca muy de cerca ya que desde hace años está luchando contra la enfermedad. Justamente el año pasado su colega Desirée Masi (PDP) denunció que se le ofreció 1.000.000 de dólares a Santa Cruz para que apoye el polémico proyecto de enmienda constitucional para instalar la reelección presidencial, lo cual rechazó tajantemente.

“Contra el cáncer no hay posibilidad si no hay medios económicos y tenemos que organizarnos. Todos pelean por su presupuesto. Yo estaba haciendo unos estudios antes de internarme en el Instituyo del Cáncer, que tiene un presupuesto para remedios de 6 millones de dólares y necesita 28 millones. Acá lo mismo (en Clínicas). Se necesita más dinero. El Incan me ayudó mucho y también Clínicas. Me iba a las cuatro de la mañana a formar fila y salía a las cuatro de la tarde. Había gente que venía con su pasaje y se desmayaba porque no aguantaba”, recordó.

La ministra no desembolsó un guaraní de los G. 3.000 millones para esa gente que está siguiendo tratamiento.

Autorizan que electo jure como senador en su casa

El Senado aprobó ayer un proyecto de resolución por el cual se autoriza a que el senador electo por el Partido Democrático Progresista (PDP) Pedro Arturo Santa Cruz pueda jurar en su casa, debido a que el mismo se encuentra con problemas de salud, debido a un cuadro delicado y en tratamiento. La resolución establece la conformación de una comisión integrada por senadores, acompañados por el secretario general del Senado, para trasladarse hasta el lugar de internación, a los efectos de tomar juramento de rigor a Santa Cruz.El mismo había mencionado que se lo intentó sobornar con USD 1 millón en la época de la puja por la enmienda pro reelección.