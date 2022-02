Libertad se movilizó ayer en Luque, en el centro de alto rendimiento de las inferiores, enfocados en la parte física, de cara al clásico Blanco y Negro, en Para Uno, el domingo.

El delantero Roque Santa Cruz trabajó de manera diferenciada, atendiendo que salió lesionado en el último partido ante General Caballero. El diagnóstico es una sobrecarga muscular en la pierna, pero sin rotura fibrilar. Entre hoy y mañana, el cuerpo médico definirá si el delantero jugará o no; mucho se especuló en las redes sociales, sobre la lesión y supuesta intención de no jugar el partido ante su ex club.