Sandra Quiñónez expresó este lunes a los medios de prensa que confía en la Justicia uruguaya y se mostró optimista en que Juan Arrom , Anuncio Martí y Víctor Colmán no lograrán obtener refugio político en ese país.

“Yo confío en la Justicia uruguaya, no le van a dar refugio (a Arrom, Martí y Colmán)”, mencionó la fiscala General del Estado. Además, aseveró que los tres ex miembros del Partido Patria Libre deben rendir cuentas y no estar refugiados por el hecho criminal que cometieron.

Los mismos deben enfrentar juicio oral y público por el secuestro de María Edith Bordón, ocurrido en el año 2001. Sin embargo, manifestó que ellos pueden plantear varios incidentes y así retrasar el proceso de extradición.

El pedido con relación a la extradición ya fue presentado y ahora las autoridades paraguayas están esperando el resultado.

El destino de los tres queda en manos de la jueza en lo Penal del Turno 34 de Montevideo, Blanca Rieiro, quien deberá resolver este miércoles si da trámite al pedido de refugio político solicitado por Arrom, Martí y Colmán en Uruguay.

Todos ingresaron al país de forma ilegal, luego de que el Brasil retirara el estatus de refugiados políticos a pedido de Paraguay. El pasado viernes fueron detenidos cuando se presentaron a un Juzgado Penal, para solicitar la eximición de su pedido de captura.

Por su parte, el canciller Antonio Rivas se mostró precavido y comentó que no quiere adelantar ningún resultado. También, informó que la embajada paraguaya contrató un abogado para seguir el caso de cerca.

"Ellos están detenidos y tenemos a representantes en Montevideo (Uruguay) para preparar los trámites. Queremos que ellos vengan aquí para que sean sometidos a un juicio", expresó en contacto con Monumental 1080 AM.

Arrom y Martí habían demandado al Estado paraguayo por supuestos hechos de tortura y retención ilegal, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) falló a favor de Paraguay.

El Ministerio Público paraguayo acusó a los sospechosos de plagio de Bordón y cuando estaban por enfrentar juicio oral y público por el caso, se fugaron al Brasil, donde se les concedió asilo político, por 16 años.