Sandra McLeod asegura que dejó dinero para salarios

La intendenta separada del cargo aseguró que dejó todas sus obligaciones al día, incluyendo el dinero para el pago de salarios y aguinaldos de funcionarios.

Llanes sostuvo que hay un déficit de G. 9.316 millones, mientras que en la cuenta de salarios solo hay G. 1.540 millones, debido a que las recaudaciones de la Municipalidad de Ciudad del Este descendieron G. 200 millones por día. Aunque sí aclaró que hay fondos en otras cuentas, pero que no se pueden tocar para otros destinos.

Actualmente, la Comuna cuenta con 1.735 funcionarios contratados, 270 permanentes y 130 que fueron reincorporados por orden judicial.

McLeod aseveró que no dejó las cuentas en rojo y criticó que no le hayan detallado los puntos a ser auditados durante la intervención. “Aun así, no he puesto trabas para que se realice esa tarea encomendada por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez”, añadió.

El equipo interventor no descartó un préstamo para cumplir con esta obligación.

El proceso comenzó el 5 de diciembre. Llanes fue designada por el Poder Ejecutivo, luego de que se haya aprobado el pedido de intervención realizada por los concejales municipales en la Cámara de Diputados.

Tiene un plazo de 60 días para verificar las supuestas irregularidades denunciadas por los ediles.