Sanción a Cartes está en manos de la Justicia

El juez penal de garantías Alcides Corbeta recibió la comunicación de la Comisión Bicameral del Congreso que investiga a Darío Messer, sobre la no comparecencia del ex presidente Horacio Cartes, quien fue citado para declarar sobre sus vínculos con el empresario.

Sin embargo el juez Corbeta, se aferró a la Ley 137/ 93 artículo 5, que sostiene: “A los efectos de la aplicación de las sanciones, la comisión informará de los antecedentes al juez penal de turno, que deberá pronunciarse en el plazo de tres días”, por lo que la comunicación enviada por Rodolfo Friedmann se remitió a la jueza Lici Sánchez, quien ayer estaba de turno. Corbeta en su momento explicó que Horacio Cartes, al no presentarse sin una justa causa, es pasible de sanciones previstas en el artículo 5 de la Ley 137/93, que debe ser aplicada por el Poder Judicial, vía juzgado.

"Si la persona citada no compareciese o no ofreciese causa justificada de su inasistencia, se hará pasible de pagar una multa de 30 a 100 jornales mínimos diarios para actividades diversas no especificadas en la capital, o de sufrir un arresto domiciliario de seis a 15 días, sin perjuicio de la facultad de la Comisión de hacerlo comparecer con el auxilio de la fuerza pública". Lici Sánchez resolverá hoy sobre la sanción.