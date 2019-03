San Lorenzo cortó la sequía

El gol que terminó con la malaria lo anotó Román Martínez a los 78 minutos, en un juego incidentado que se detuvo por 14 minutos debido a un corte de suministro en la energía eléctrica.

Con esta victoria, San Lorenzo suma cuatro puntos, en el segundo lugar del grupo, por detrás de Palmeiras que ganó sus dos partidos y lidera con seis. Melgar de Arequipa quedó con un punto y Junior aún no pudo sumar.

Jornada de Facebook. Hoy la Copa Libertadores sigue con estos partidos: Peñarol de Uruguay vs. San José de Bolivia (19.00, por el Grupo D), Athletico Paranaense de Brasil vs. Jorge Wilstermann (que contará con los paraguayos José Ariel Núñez y Arnaldo Giménez, desde las 21.00, por el Grupo G) y Emelec de Ecuador vs. Huracán de los paraguayos Antony Silva, Omar Alderete, Saúl Salcedo y Lucas Barrios (desde las 23.00, por el Grupo B), todos estos se verán solo por Facebook Watch. Cruzeiro vs. Lara (por el Grupo B) pasó para el 27 de marzo.