San Juan recibe al salonismo

Grupo A: San Juan, Ñemby, Antequera y Concepción. Grupo B: Amambay, Itacurubí de la Cordillera, Itapé y Caaguazú.

Mañana por la fecha 1 los juegos desde las 18.30 son: Antequera vs. Concepción, Amambay vs. Itacurubí, San Juan vs. Ñemby y Caaguazú vs. Itapé.

Avanzan a semifinales los dos mejores de cada serie en juegos cruzados (a jugarse viernes 14 de diciembre, a las 20.00). El choque por el bronce y la final será el sábado 15 (20.00).