Samudio quiere parar la racha del Ciclón

“Estamos preparados para hacer un buen partido y buscar sacar los tres puntos de Barrio Obrero. Es un choque importante, respetamos, pero tenemos armas para frenar la racha del Ciclón”, que lleva veinte partidos sin perder. También apuntó: "Conocemos (el estilo de Francisco Arce), pero no asegura nada. Hay que ir a batallar, va a ser difícil, pero buscaremos sacar un buen resultado".

Sobre la chance que tuvo de vestir la azulgrana explicó: "Hubo situaciones y no monetarias, por eso opté por el otro (Olimpia). Las formas como se manejaron los anteriores gerentes no me gustaron, no fueron formales".